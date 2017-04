dpa

Münch: «Landwirtschaft 4.0» birgt Potenziale für Bauern

Moderne Datenerfassung und Big-Data-Anwendungen bergen nach Ansicht des Brandenburger Forschungsministeriums Potenziale für die Bauern im Land. «Wir haben in der Landwirtschaft so viele Daten, wollen gute Erträge und hervorragende Lebensmittel produzieren. Da braucht es die Digitalisierung, um alles zusammenzubringen, um es zu analysieren und optimal zu steuern», sagte Ministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag nach dem Besuch im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg.

Das Zentrum experimentiert unter anderem mit Drohnentechnik, um Felder systematisch zu untersuchen. Dabei sollen so viele Parameter erfasst werden wie möglich. Per Software werden die Daten aufbereitet. Das Wissen soll helfen, Erträge zu steigern und die Umwelt zu schützen.

Quelle: dpa

