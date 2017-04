dpa

Hertha will Negativ-Rekord vermeiden

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will unter keinen Umständen den Negativ-Rekord von acht Auswärtsniederlagen nacheinander aufstellen. «Es ist sehr wichtig, unsere Serie zu beenden», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Mittwoch drei Tage vor dem Spiel beim abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05.

Dardai setzt auf harte Zweikampfführung, um beim Tabellen-15. aus Rheinhessen endlich die Anfälligkeit des Liga-Fünften in fremden Stadien abzulegen. «Wir müssen vor allem in den ersten 15 Minuten mithalten», betonte Dardai. Deswegen legte der Ungar am Mittwoch im Training den Fokus auf das Zweikampf-Verhalten. «Das hat gut ausgesehen. Ich bin sehr zufrieden und positiv gestimmt», sagte der 41-Jährige. Seine Spieler müssten so wie gegen Augsburg auftreten, «dann haben wir eine Chance».

Manager Michael Preetz warnte vor den Mainzern. «Keiner sollte sich vom Tabellenplatz blenden lassen. Mainz ist ein richtig gutes, erfahrenes Team», lobte der Ex-Herthastürmer den kommenden Gegner, der als Europa-League-Teilnehmer um den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse kämpft. «Mainz ist gefährlich. Gerade die Teams, die unten stehen, setzen Kräfte frei und kämpfen mit allem um die Existenz», verdeutlichte Preetz. Es sei wichtig, «eng und kompakt zu verteidigen. Dann werden sich auch Gelegenheit für uns ergeben».

Die Berliner liegen in der Auswärtstabelle der Bundesliga mit neun Punkten auf dem 16. Platz. Der bislang letzte Dreier in einem fremden Stadion datiert vom 3. Dezember 2016. Damals siegten die Berliner 3:2 beim VfL Wolfsburg. Danach gingen alle sieben Partien in fremden Stadien verloren.

Mittelfeldspieler Valentin Stocker musste am Mittwoch die Übungseinheiten abbrechen. Wie beim 2:0-Sieg gegen Augsburg am vergangenen Samstag machten dem Schweizer Muskelbeschwerden zu schaffen. Ob Stockers Einsatz am Samstag gefährdet ist, blieb offen. «Ich konnte mir noch kein Urteil erlauben», erklärte Dardai. Fehlen wird in Mainz der gelb-gesperrte Vladimir Darida.

