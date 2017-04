Schau zu Lagern der Roten Armee in Brandenburg

An ein fast vergessenes Kapitel der Waldlager der Roten Armee nach Kriegsende in Brandenburg erinnert seit Mittwoch eine Ausstellung in Jüterbog (Teltow-Fläming). Zu sehen sind im Mönchenkloster unter anderem die bei archäologischen Grabungen zu Tage geförderten Hinterlassenschaften der Rotarmisten.

In der Wanderausstellung werden Kennmarken, Essgeschirr, Feldflaschen oder Bestecke - oft mit kyrillischen Buchstaben - präsentiert. Die Ausstellung wurde vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Archäologischen Landemuseum erarbeitet.

Im Frühjahr 1945 lagerten in märkischen Wäldern tausende Rotarmisten mehrerer sowjetischer Armeen. Einen Meter tief wurden die Blockhäuser aus Holz in die Erde gegraben. Etwa sechs Soldaten lebten darin. Derzeit sind im Land etwa 60 bis 70 Plätze mit Erdhütten bekannt. Ehrenamtliche Denkmalpfleger hatten vor einigen Jahren Archäologen auf ihre Entdeckungen hingewiesen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 12. April 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen