RBB: Deutschlandpremiere von Karl Ove Knausgårds «Kämpfen»

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat den norwegischen Starautor Karl Ove Knausgård zur Deutschlandpremiere seines Romans «Kämpfen» nach Berlin eingeladen. Der 48-Jährige stellt das Buch am 22. Mai im Haus des Rundfunks an der Masurenallee vor. Radioeins arbeitet dafür mit dem Luchterhand Literaturverlag zusammen.

«Kämpfen» ist der Abschluss von Knausgårds hochgelobtem Mammutprojekt «Min Kamp». Im sechsten Band treibe er seine radikal private Erzählmethode bis an die Schmerzgrenze, hieß es am Mittwoch vom RBB. Radioeins überträgt die Lesung am 22. Mai ab 20.00 Uhr. Tickets gibt es für 17,50 Euro, ermäßigt für 15,00 Euro.