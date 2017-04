Mann bei Polizeieinsatz im Wald erschossen

In einem Waldstück im brandenburgischen Beeztseeheide (Potsdam-Mittelmark) ist ein Mann erschossen worden. Es habe einen Schusswaffengebrauch durch die Polizei gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich in Zusammenhang mit der Suche nach einem Vermissten in einem Waldstück im Ortsteil Gortz.

Die Zeitung «B.Z» (online) hatte berichtet, dass ein bewaffneter 63-Jähriger sich erschießen wollten, dann die Waffe aber auf Beamte richtete.

Quelle: dpa

