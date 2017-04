dpa

Fußgänger missachten rote Ampel: Von Taxi erfasst

Zwei Fußgänger sind in Berlin-Kreuzberg von einem Taxi erfasst worden, als sie bei Rot über die Straße liefen. Die 19-Jährige und ihr 20 Jahre alter Begleiter wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden hätten am frühen Mittwochmorgen den Mehringdamm in Richtung Gneisenaustraße überqueren wollen. Die junge Frau wurde am Rumpf verletzt, der Mann an Kopf und Beinen. Rettungskräfte brachten beide zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für knapp zwei Stunden gesperrt.

An der Kreuzung Mehringdamm/Gneisenaustraße hatte es in den vergangenen Wochen mehrere schwere Unfälle gegeben. Anfang März kollidierte ein Polizeiauto im Einsatz mit einem anderen Wagen. Fünf Personen wurden verletzt, darunter die beiden Polizisten im Streifenwagen. Ende März wurde ein 80 Jahre alter Fahrradfahrer von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Laster hatte abbiegen wollen. Der Senior war der erste Fahrrad-Tote dieses Jahres.

