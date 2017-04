dpa

Gepäck-Chaos: Air Berlin muss neuer US-Flüge verschieben

Die anhaltenden Probleme mit der Gepäck-Abfertigung am Flughafen Tegel zwingen Air Berlin, zwei neue Direktverbindungen in die USA vorsichtshalber zu verschieben. Die Langstreckenflüge nach San Francisco und Los Angeles sollten ursprünglich Anfang Mai starten. Nun werden sie erst ab Mitte und Ende des kommenden Monats angeboten, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Vorstandschef Thomas Winkelmann erklärte, der neue Bodenverkehrsdienstleister Aeroground könne die Zeit nun nutzen, um seine Abläufe zu verbessern. Betroffene Passagiere würden einstweilen auf Flüge über Düsseldorf umgebucht.

Die seit Jahren kriselnde Airline hatte am 26. März den Dienstleister am Berliner Flughafen gewechselt. Seitdem müssen etliche Kunden auf ihr Gepäck warten, Flüge starten zu spät. Am Sonntag hatte eine Air-Berlin-Sprecherin gesagt, es gebe keine spürbaren Verbesserungen.

Aeroground ist eine Tochtergesellschaft des Münchner Flughafens. Aus dem Unternehmen hieß es, mittlerweile seien rund 200 Mitarbeiter in Tegel eingesetzt. Ein Problem sei, dass für etwa 40 Kollegen noch die nötigen Sicherheitsprüfungen und Zugangsberechtigungen ausstünden.

