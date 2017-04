dpa

Juwelier in Shopping-Center mit Hammer überfallen

Zwei mit Hämmern bewaffnete Maskierte haben in einem Einkaufs-Center am Potsdamer Platz ein Juweliergeschäft überfallen und zahlreiche Uhren erbeutet. Security-Personal verfolgte danach die fliehenden Täter - und konnten einen von ihnen überwältigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der andere sprang in einen Wagen, in dem mindestens ein Mittäter gewartet hatte.

Die Maskierten bedrohten laut Polizei am Dienstag gegen 20.30 Uhr den 33 Jahre alten Juwelier-Filialleiter und seinen 58-jährigen Mitarbeiter. Einer der Räuber soll das Glas einer Vitrine eingeschlagen und Uhren in eine Tasche gepackt haben, während sein Komplize Uhren aus einer offenen Vitrine in einer anderen Tasche verstaute.

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Shopping-Centers bemerkten den Überfall beim Vorbeigehen. Sie sollen zunächst von den beiden bewaffneten Männern bedroht worden sein, hieß es. Dann ergriffen die mutmaßlichen Räuber die Flucht. Der geschnappte 20-Jährige wurde festgenommen.

