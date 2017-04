dpa

Berliner Osterhasen: Meister Lampe zieht es in die Stadt

Fuchs, Waschbär und Wildschwein sind schon da. Nun zieht es auch Hasen bis in die Berliner Innenstadt. «Lange dachten wir, das machen Hasen nicht», sagt Biologe Konstantin Börner, Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. «Aber es gibt inzwischen wirklich eine vitale städtische Hasenpopulation. Sogar im Tiergarten haben wir schon einen gesehen.» Auf 15 Tiere pro Quadratkilometer schätzt der Forscher den Meister-Lampe-Bestand in den östlichen Stadtbezirken. Überhaupt hält er den Stadthasen - mit Ausnahme von Stuttgart - eher für ein ostdeutsches Phänomen. Das Langohr liebt vor allem Plattenbausiedlungen mit großzügigen Grünflächen dazwischen.

