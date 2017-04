dpa

Graf: Kein EU-Beitritt bei Votum für Präsidialsystem

Aus Sicht von Berlins CDU-Fraktionschef Graf hat die Türkei viele rote Linien überschritten. Sollte der Präsident in Ankara seine Macht nun ausbauen, müsse das Konsequenzen haben.

Berlin (dpa/bb) - Im Falle der Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei sieht Berlins CDU-Fraktionschef Florian Graf für das Land keine Möglichkeit mehr zum EU-Beitritt. «Sollte das Referendum am 16. April erfolgreich sein, müssen aus meiner Sicht die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei abgebrochen und ad acta gelegt werden», sagte Graf der Deutschen Presse-Agentur. «Schon jetzt sehe ich dafür eigentlich keine gemeinsame Basis mehr.»

Nach Einschätzung Grafs haben die türkische Regierung und insbesondere Präsident Recep Tayyip Erdogan, der seine Macht per Referendum ausbauen will, in den letzten Wochen und Monaten «jegliches Restvertrauen verspielt». Als Beispiele nannte er die ständigen Provokationen und Nazi-Vergleiche sowie den Versuch, «einen innertürkischen Konflikt in unser Land zu tragen.»

Graf prangerte in dem Zusammenhang auch Eingriffe in die Presse- und Meinungsfreiheit und willkürliche Verhaftungen von Journalisten an, darunter des deutschen «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel. Eine unabhängige Justiz sei infrage gestellt. Hinzu komme die Affäre um die mutmaßliche Spionage des türkischen Geheimdienst MIT hierzulande. Auf einer Liste von Spitzelopfern stand auch die Berliner CDU-Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner. «Ich verstehe das als Angriff auf den deutschen Parlamentarismus», so Graf.

«Unsere Aufgabe wird es in den kommenden Monaten sein, die entstandenen Gräben zwischen den hier lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln wieder zu schließen», ergänzte er. Und: «Wenn wir es mit der Integration der Türken in Deutschland ernst meinen, müssen wir uns bei der Ausbildung von türklischen Lehrern und Imamen vom türkischen Staat unabhängig machen.»

In Berlin wohnen nach jüngsten Angaben des Statistischen Landesamtes 177 000 Menschen türkischer Herkunft. Knapp 79 000 davon haben - teils neben dem türkischen - einen deutschen Pass. An dem Referendum über das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem beteiligten sich nach Angaben der zuständigen Wahlkommission 43,4 Prozent der wahlberechtigten Türken in Berlin.

Letzte Änderung: Mittwoch, 12. April 2017 06:31 Uhr

Quelle: dpa

