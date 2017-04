dpa

Wachsfigur von Rapper Cro kommt nach Deutschland

Der Stuttgarter Rapper Cro («Easy») und seine Panda-Maske ziehen für drei Monate nach Berlin - als Wachsfigur. Die Nachbildung des Musikers ist vom 13. April an bei «Madame Tussauds» zu sehen, wie das Wachsfigurenkabinett mitteilte. Cros Wachsfigur ist demnach eine Leihgabe aus Wien. «Es freut mich sehr, meinen Fans mit der Figur etwas zurückgeben zu können», sagte der 27-Jährige am Dienstag bei der Präsentation seines Doppelgängers in seinem Plattenlabel in Stuttgart. In der Landeshauptstadt veränderte er das Kunstwerk vor dem Transport nach Berlin noch etwas. Wie viel Ähnlichkeit die Nachbildung künftig noch mit Cro hat, ist aber offen: Der Rapper kündigte kürzlich an, seine Panda-Maske regelmäßig verändern zu wollen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 12. April 2017 05:50 Uhr

Quelle: dpa

