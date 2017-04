dpa

«Haltung und Toleranz»: Intendantin präsentiert Konzept

Die designierte neue Intendantin des Potsdamer Hans Otto Theaters (HOT), Bettina Jahnke, will ein Konzept mit «Haltung, Offenheit und Toleranz» vertreten. Diesen Werten - abgekürzt HOT - wolle sie sich verschreiben, sagte Jahnke am Mittwoch in Potsdam. Zuvor hatte der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung die Personalie bestätigt. Die 53-Jährige, derzeit noch Intendantin des Rheinischen Landestheaters in Neuss (Nordrhein-Westfalen), übernimmt mit der kommenden Spielzeit das Potsdamer Haus. Er rechne damit, dass die neue Intendantin das Hans Otto Theater zu neuen Ufern bringen werde, sagt der Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD).

Die Intendantion des Rheinischen Landestheaters in Neuss (Nordrhein-Westfalen) übernimmt im Sommer 2018 die künstlerische Leitung von Tobias Wellemeyer, der das Theater nach neun Jahren verlässt. Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat bereits Zustimmung zur Wahl Jahnkes durch eine Findungskommission signalisiert. Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) nannte als eine der Aufgaben Jahnkes die weitere Öffnung des Theaters hin zur Stadtgesellschaft.

