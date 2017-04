Motorradfahrer tödlich verunglückt: Sozia verletzt

In Neukölln stirbt ein Motorradfahrer bei einem Unfall. Seine Beifahrerin, ein 14-jähriges Mädchen, wird verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Unfall in Berlin-Neukölln ist ein 51-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Seine 14-jährige Beifahrerin wurde verletzt. Ein Autofahrer hatte dem Motorrad die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 48-Jährige sei am Dienstagabend an einer Baustelle links abgebogen, obwohl das derzeit verboten ist.