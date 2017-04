dpa

Tests mit Gesichtserkennung sollen im Herbst starten

Berlin (dpa/bb) - Am Berliner Bahnhof Südkreuz beginnt voraussichtlich im dritten Quartal 2017 ein Test zur Gesichtserkennung via Überwachungskamera. Das teilte das Bundesinnenministerium (BMI) am Dienstag mit. Der Test soll demnach bis zu sechs Monate dauern und sich auf eine Datenbank mit Fotos von Freiwilligen stützen. Diese Bilder sollen dem Abgleich mit Kameraaufnahmen dienen. Der Test ist Teil des Projekts Sicherheitsbahnhof Berlin Südkreuz von BMI, Deutscher Bahn, Bundespolizei und Bundeskriminalamt.

Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hatte den Einsatz von Technik zur Gesichtserkennung kürzlich als hochproblematisch kritisiert. Am Dienstag war sie nicht erreichbar.

Die neue Technik könne künftig noch bessere Ergebnisse bringen, etwa bei der Aufklärung von Straftaten, sagte Innenminister Thomas de Maizière (CDU). Für Bahnreisende sind laut Angaben «leichte Ausweichmöglichkeiten» vorgesehen. Zudem gebe es «umfassende Hinweise auf den Test» und «umfassende Löschpflichten».

In einem weiteren Test am Südkreuz geht es um Analysen von Bildern aus Videokameras, um Gefahrensituationen automatisch zu erkennen. Als Beispiele wurden herrenlose Gegenstände und hilflose Personen genannt. Ein Zeitraum für diesen Test wurde nicht genannt.

