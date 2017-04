dpa

Zalando mietet sich auf Bürokomplex ein: Aus für Wohnungen?

Der Online-Modehändler Zalando will für seinen geplanten neuen Firmencampus in Berlin einen riesigen Bürokomplex anmieten. «Die ersten Teams werden dort voraussichtlich Ende 2019 einziehen», kündigte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag an. Zalando sei jedoch nicht Bauherr. Die 34 000 Quadratmeter an der Cuvrystraße nahe der Oberbaumbrücke sollen mehr Platz für Mitarbeiter schaffen, die bisher über das Stadtgebiet verstreut sind.

Einen größeren «Zalando-Campus» aufzubauen, hatten die Berliner bereits in Aussicht gestellt. «Die Wege sind oft lang», hieß es mit Blick auf bestehende Büros. Ein Investitionsvolumen nannte Zalando nicht. Zuvor hatte der rbb über das Projekt berichtet.

Der Hauptsitz liegt auf der nördlichen Spree-Seite in der Nähe des Ostbahnhofs. Auf dem Areal am südlichen Ufer waren zuvor eigentlich die «Cuvryhöfe» geplant, zu denen auch Wohnungen gehören sollten - in der Hauptstadt wird bezahlbarer Wohnraum in vielen Bezirken knapper. Über die genaue Grundstücksnutzung soll es aber kein Einvernehmen zwischen dem Land und einer Investorengruppe gegeben haben.

Aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen war am Dienstagnachmittag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Zalando betonte, man werde zwar einziger Mieter der Büros in der Cuvrystraße. «Aber daneben wird es auch noch andere Bereiche geben.»

Der Onlinehändler erwartet im laufenden Jahr einen anhaltenden Shopping-Boom im Internet und will neue Jobs schaffen. Anfang März prognostizierte Zalando ein Umsatzplus um 20 bis 25 Prozent für 2017. Der MDax-Konzern plant rund 2000 zusätzliche Stellen. Der Anteil des Ergebnisses an den Erlösen soll aber bestenfalls stabil bleiben: Hier peilt Zalando 5 bis 6 Prozent an - 2016 wurden 5,9 Prozent erzielt.

