Bildungssenatorin: Neutralitätsgesetz gilt für alle

Wieder wird über religiöse Symbole an Berliner Schulen diskutiert. Doch viele Fragen sind offen. Die Bildungsverwaltung bemüht sich um Aufklärung.

Berlin (dpa/bb) - Angesichts neuer Diskussionen über das Verbot religiöser Symbole an Berliner Schulen hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres darauf verwiesen, dass das Neutralitätsgesetz für Mitglieder aller Glaubensgemeinschaften gilt. «Wir sind eine weltoffene Stadt. Hier leben sehr viele Religionen», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag. Vor diesem Hintergrund sei das Neutralitätsgesetz wichtig, «damit Schule in einem neutralen Umfeld stattfinden kann».