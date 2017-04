Dealerbande mit 138 Kilo Marihuana gefasst

Fahnder von Brandenburger Polizei und Zoll haben ein riesiges Drogendepot ausgehoben. An der Bande waren die Ermittler mehr als zwei Jahre dran.

Eberswalde/Berlin (dpa/bb) - Fahnder haben eine mutmaßliche Dealerbande aus der Hauptstadtregion mit 138 Kilogramm Marihuana gefasst. Wie Brandenburger Polizei und Zoll am Dienstag mitteilten, wurde Ende vergangener Woche zunächst ein Depot mit 125 Kilo der Droge in einem leerstehenden Ladengeschäft in Berlin-Neukölln ausgehoben. Spezialkräfte nahmen am vergangenen Donnerstag zwei 52 und 59 Jahre alte Männer fest, die offenbar gerade Marihuana abtransportieren wollten.