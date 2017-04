Zur IGA in Berlin U-Bahnhof Kienberg fertiggestellt

Zwei Tage vor der Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung IGA Berlin 2017 ist der Bahnhof Kienberg der U-Bahn fertig geworden. Die Station empfange die Gartenfans jetzt «freundlich, hell und modern», teilten die Berliner Verkehrsbetriebe am Dienstag mit. Es werde damit gerechnet, dass etwa 90 Prozent der Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur IGA kämen, die U-Bahnlinie U5 nutzten. Die Veranstalter erwarteten bis Herbst mehr als zwei Millionen Besucher. Während der Hauptan- und Abreisezeiten sollen die Züge zwischen Alexanderplatz und Hönow von Montag bis Donnerstag im Fünf-Minuten-Takt verkehren.

Den Angaben zufolge war die Station seit Februar 2016 für rund sieben Millionen Euro umgebaut worden. Eine geschwungene Glas-Stahl-Konstruktion mache die Zugangsgebäude offen und transparent, hieß es. Heller, vandalismusresistenter keramischer Belag in Natursteinoptik an den Wänden passe das Erscheinungsbild an die Treppenhäuser an. Das Bahnsteigdach sei mit hellen Metallpaneelen verkleidet. Der Bodenbelag auf den Bahnsteigen habe Granitsteinoptik. Zudem sei der Bahnhof barrierefrei und habe neben einem Leitsystem für Blinde auch einen Aufzug.