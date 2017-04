Bislang 14 Millionen Euro für Sanierung von Kloster Chorin

Rund 14 Millionen Euro hat das Land in die Sanierung von Kloster Chorin (Barnim) investiert. Es sei behutsam vorgegangen worden, unter Berücksichtigung des denkmalpflegerischen Konzeptes, betonte der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) am Dienstag in einer Mitteilung. Die Sanierung sei damit zunächst abgeschlossen.

In der vergangenen Woche war im ehemaligen Zisterzienserkloster, das aus dem 13. Jahrhundert stammt, eine Dauerausstellung eröffnet worden. Nach der Reformation war das Gemäuer verfallen und unter anderem an Landwirte verpachtet worden. Erst im 19. Jahrhundert entdeckte der preußische Baumeister und erste Denkmalpfleger Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) die Klostergebäude wieder. Erste Sanierungen begannen.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

