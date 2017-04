Papiere und Schlüssel aus Haus gestohlen: Autodieb gefasst

Bundespolizisten haben auf der A15 bei Forst (Spree-Neiße) einen 39 Jahre alten mutmaßlichen Autodieb gefasst. Die Beamten wurden am Montag auf der Autobahn auf einen teuren SUV aufmerksam, der in schnellem Tempo in Richtung polnischer Grenze fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Obwohl der 39-Jährige Autopapiere und den Schlüssel vorweisen konnte, ließen Bundespolizisten eine Datenbank checken. Schnell kam heraus, dass in das Haus des Autobesitzers im niedersächsischen Aurich eingebrochen wurde, die Papiere und der Schlüssel mitgenommen wurden und dann der Wagen gestohlen wurde. Für die Bundespolizei ist das Vorgehen nichts Neues. Ermittler bezeichnen das Kriminalitätsphänomen als «Homejacking». Der 39-Jährige wurde festgenommen. Die Brandenburger Polizei hat den Fall übernommen.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen