Obama diskutiert mit Merkel beim Evangelischen Kirchentag

Politiker sind bei Evangelischen Kirchentagen immer willkommen. Sie nehmen dort regelmäßig an Veranstaltungen teil. Zum großen Glaubensfest aus Anlass des Reformationsjubiläums wird nun ein ganz besonderer Gast aus Übersee erwartet.

Berlin (dpa) - Der frühere US-Präsident Barack Obama kommt in gut sechs Wochen nach Deutschland - zum Evangelischen Kirchentag. Der 55-Jährige werde am 25. Mai in Berlin an einer Diskussionsrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen, teilten die Veranstalter des Glaubensfestes am Dienstag mit. Die Diskussion zum Thema «Engagiert Demokratie gestalten - Zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen» findet vor dem Brandeburger Tor statt. Sie werde vom Kirchentag und der Obama-Stiftung gemeinsam verantwortet und vorbereitet, hieß es.