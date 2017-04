dpa

Entwarnung am Flughafen Schönefeld: Gegenstand ungefährlich

Entwarnung am Flughafen Berlin-Schönefeld: Der verdächtige Gegenstand habe sich als ungefährlich erwiesen, teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Die Absperrung des Terminals A wurde aufgehoben. Gegen 11.00 Uhr war am Dienstag eine verdächtige Tüte in einem Café im ersten Obergeschoss des Terminals entdeckt worden. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten sie.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

