Bahn plant 2019 neue Intercity-Strecke Berlin-Rostock

Die Deutsche Bahn will von Ende 2019 an eine Intercity-Verbindung zwischen Berlin und Rostock anbieten. Die Züge sollen in Dresden starten und über die Hauptstadt in Richtung Ostseeküste weiterfahren - im Zwei-Stunden-Takt. Die neue IC-Linie sei «fester Bestandteil der Mittelfristplanung» in der Sparte Fernverkehr, sagte ein Sprecher des Konzerns am Dienstag in Berlin. Angepeilt würden in jede Richtung acht Fahrten täglich. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Derzeit gibt es von Berlin aus neben dem Regionalexpress nach Rostock direkte Fernverbindungen nur nach Stralsund und Binz auf Rügen. Der Intercity über Rostock kommt bisher aus Hamburg. Schon in diesem Sommer soll an Wochenenden aber ein Nacht-IC aus Hannover und Berlin nach Rostock und Binz ergänzt werden.

Zum Jahreswechsel 2014/2015 hatte der private Bahnbetreiber Veolia seinen Fernzug Interconnex zwischen Leipzig, Berlin und Rostock-Warnemünde eingestellt. Auch die Deutsche Bahn hatte in früheren Jahren einmal eine Fernverkehrs-Verbindung von der Hauptstadt nach Rostock, die dann jedoch aufgegeben wurde.

