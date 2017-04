Eberswalder Hochschule legt bei Studentenzahl enorm zu

Die Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE) hat bei den Studierendenzahlen eine rasante Entwicklung genommen. Im April 1992 startete sie mit 45 Studenten. Jetzt sind es zu Beginn des Sommersemesters nach Hochschulangaben rund 2200. Bislang haben 5700 junge Menschen ihr Studium erfolgreich abgeschlossen.

Derzeit werden acht Bachelor- und neun Masterstudiengänge angeboten. Die Hochschule sei mit ihrem grünen Profil Vorreiter in Sachen Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeitstransfer, unterstrich Präsident Wilhelm-Günter Vahrson. Das locke viele Studenten an. Am 25. April gibt es einen Jubiläums-Festakt. Es wird unter anderem Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erwartet.