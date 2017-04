Obama besucht den Evangelischen Kirchentag

Die Überraschung ist der evangelischen Kirche gelungen: An ihrem großen Glaubensfest zum Reformationsjubiläum soll kein Geringerer als Barack Obama teilnehmen. Der ist zwar nicht mehr US-Präsident, viel Aufmerksamkeit ist ihm dennoch gewiss.

Berlin (dpa) - Der frühere US-Präsident Barack Obama wird in sechs Wochen beim Evangelischen Kirchentag in Deutschland erwartet. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag aus Kirchenkreisen bestätigt. Zu dem großen Glaubenfest vom 24. bis 28. Mai werden in Berlin 140 000 Besucher erwartet, zum Abschlussgottesdienst auf den Elbwiesen vor den Toren Wittenbergs etwa 200 000 Menschen. Es steht dieses Mal ganz im Zeichen von 500 Jahren Reformation.

Obama (55) war acht Jahre US-Präsident und übergab das Amt zu Jahresbeginn an Donald Trump. Er gehörte früher einer christlichen schwarzen Kirchengemeinde in Chicago als Sozialarbeiter an. Im vergangenen November war er letztmalig als Präsident in Deutschland zu Besuch - in Berlin.