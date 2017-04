dpa

Zwei Autobrände in Kreuzberg: Verdacht auf Brandstiftung

In Berlin-Kreuzberg haben in der Nacht zu Dienstag zwei Autos gebrannt. Ein Brandkommissariat ermittle nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Streifenpolizisten hatten zunächst Flammen an einem Auto in der Gneisenaustraße bemerkt. Das Feuer griff auf ein daneben stehendes Fahrzeug über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Straße war kurzzeitig gesperrt. Verletzt wurde niemand.

