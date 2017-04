dpa

Autobrände: Kein Verdacht auf politischen Hintergrund

In Berlin-Kreuzberg haben in der Nacht zu Dienstag zwei Autos gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftungen aus. Hinweise auf einen politischen Hintergrund lägen bislang jedoch nicht vor, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Gegen 4.30 Uhr hatten Streifenpolizisten die brennenden Fahrzeuge in der Gneisenaustraße entdeckt.

Auch bei den zwei Autobränden in Treptow-Köpenick und Müggelheim am Sonntagabend vermutet die Polizei, dass Unbekannte die Fahrzeuge angezündet haben. Auch hier gebe es jedoch keine Hinweise für ein politisches Motiv. Bei den Bränden in der Friedrichshagener Straße und der Gosener Landstraße entdeckten Anwohner die Brände. Verletzt wurde niemand. In allen Fällen ermittle nun ein Brandkommissariat.

Quelle: dpa

