dpa

Beifahrer verletzt im Autowrack zurückgelassen

Berlin (dpa/ - Ein Autofahrer hat im Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick nach einem Unfall seinen Beifahrer verletzt und eingeklemmt im Wrack zurückgelassen. Der Mann soll am Montagabend mit dem Wagen von der Straße abgekommen und in einen Gartenzaun gekracht sein, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei der Fahrer zu Fuß geflohen, ohne sich um den Beifahrer zu kümmern. Diesen musste die Feuerwehr aus dem Wrack befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer hat die Polizist später in seinem Zuhause ausfindig gemacht. Sie prüft nun, ob Alkohol bei der Unglücksfahrt im Spiel war.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2017 05:41 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen