Rot-Rot rudert zurück: Künftig zwei Lausitzkreise

Nach heftiger Kritik aus den Landkreisen und kreisfreien Städten rudert die Brandenburger Landesregierung bei der Kreisgebietsreform deutlich zurück: Statt des geplanten Riesen-Lausitzkreises mit drei Landkreisen und der bislang kreisfreien Stadt Cottbus solle es künftig zwei Landkreise in Südbrandenburg geben, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Die rot-rote Landesregierung will zudem auf die Fusion der wirtschaftlich starken Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming verzichten. Damit würde die Zahl der Kommunen von derzeit 18 auf 12 reduziert.

Görke hatte Ende März als brandenburgischer Linke-Chef auf einem Parteitag mögliche Änderungen an der Kreisgebietsreform angekündigt. Die Kritik an einem zu großen Lausitzkreis sei bei der Linke angekommen, sagte Görke. Auch werde die geplante Zusammenlegung der beiden Kreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming überdacht.

Rot-Rot streitet auch noch über den Umgang mit der Volksinitiative, die 130 000 Stimmen gegen die Reform gesammelt hatte. Während Schröter daran zweifelt, ob die Initiative nicht gegen die Landesverfassung verstößt, erklärte Justizminister Stefan Ludwig (Linke) die Forderungen für verfassungskonform.

