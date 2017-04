dpa

Eröffnung der Spargelsaison in Beelitz

In Beelitz wird die Spargelsaison offiziell eröffnet: Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) besucht zusammen mit dem Beelitzer Spargelverein heute den Spargelbetrieb «Jakobshöfe» (Potsdam-Mittelmark), wie das Ministerium in Potsdam mitteilte. Mit 74 Prozent der Gemüseanbaufläche ist Spargel die bedeutendste Gartenbau-Kultur auf dem Feld in Brandenburg. Insgesamt waren im vergangenen Jahr mehr als 4400 Hektar Land für Spargel bestimmt - die größte Anbaufläche seit 1991. Spargel aus Brandenburg wird in Verkaufsständen weit über die Landesgrenzen hinaus verkauft. Die hiesigen Spargelhöfe rechnen in den kommenden Wochen mit Hunderten Kunden.

Letzte Änderung: Dienstag, 11. April 2017 01:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen