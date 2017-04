Schlag gegen Autodiebe - Bande gefasst

Der Polizei ist ein großer Schlag gegen Autodiebe gelungen. Ermittler des Landeskriminalamts haben mehrere Mitglieder einer polnischen Bande im Alter von 30 und 41 Jahren gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Polizeipräsidium am Montag mitteilten. Ihnen werden bis zu 100 Taten zur Last gelegt. Gegen zwei Männer wurde Haftbefehl erlassen. Ein Weiterer - gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag - wurde wenig später bei einer Wohnungsdurchsuchung in Frankfurt (Oder) gestellt.

Die Bandenmitglieder sollen sich nach Angaben der Ermittler vor allem auf den Klau von Skoda Octavia-Modellen spezialisiert haben. Allein in Potsdam sollen sie von Juni 2016 bis Januar 2017 43 Autos dieser Marke gestohlen haben. Des Weiteren wird vermutet, dass sie auch andere Autos aus ganz Berlin und Brandenburg entwendet haben. Um an die Hintermänner der Kfz-Diebe zu gelangen, wurden auch polnische Behörden eingeschaltet.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 20:10 Uhr

Quelle: dpa

