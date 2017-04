Erneut Fahndungserfolg dank Bilder aus Überwachungskamera

Erneut hat die Berliner Polizei mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer U-Bahn-Überwachungskamera einen schnellen Fahndungserfolg erzielt. Vier Tage danach seien nun alle vier Tatverdächtigen eines Raubdelikts ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit. Schon einen Tag später waren ein 16- und ein 18-Jähriger ermittelt worden, nun seien zwei weitere 16-Jährige hinzugekommen, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang Dezember in Rudow. Ein 14-jähriges Mädchen war am frühen Abend nahe ihrem Wohnhaus an der Prierosser Straße von einem jungen Mann aus einer vierköpfigen Gruppe angesprochen worden.