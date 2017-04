Verwirrter Ghanaer seit vier Tagen in Berlin vermisst

In Berlin wird seit vier Tagen ein Ghanaer vermisst, der sich vermutlich verirrt hat. Die Polizei bittet um Mithilfe, den 64-Jährigen zu finden. Seine Ehefrau äußerte die Vermutung, er sei an Demenz erkrankt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das in Frankfurt am Main wohnende Ehepaar hatte am vergangenen Donnerstag einen Termin in der Ghanaischen Botschaft in Prenzlauer Berg. Der Mann verließ diese gegen 13.00 Uhr, um Briefmarken zu kaufen. Seither wird er vermisst.

Der Mann meldete sich in den folgenden Tagen noch mehrmals per Handy bei seiner Frau, aber danach sei sein Handy nicht mehr erreichbar gewesen, hieß es. In den Telefonaten machte der Ghanaer nach Aussagen seiner Frau einen verwirrten Eindruck. Er gab entweder an, in Ghana beziehungsweise in Frankfurt zu sein oder nannte Bahnhöfe in Berlin.

Der 64-Jährige ist den Angaben zufolge völlig ortsunkundig, etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat laut Polizei kurze schwarze Haare und ihm fehlt ein unterer Schneidezahn. Der Vermisste war zuletzt mit einer schwarzen Jeanshose, einem weißen Sweatshirt mit schwarzem Kragen und schwarzen Halbschuhen mit Klettverschluss bekleidet.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 19:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen