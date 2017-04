21 Giftschlangen und 5-Meter-Python aus Wohnung gerettet

21 Giftschlangen, eine Würgeschlange und einen giftigen Skorpion haben die Behörden aus einer Wohnung im Berliner Bezirk Tempelhof/Schöneberg gerettet. Die Tiere seien bereits in der vergangenen Woche aus der Wohnung geholt worden, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Montag.

Die Tierschutzorganisation «aktion tier» war nach eigenen Angaben an der Rettungsaktion beteiligt. Die Würgeschlange ist ein fünf Meter langer Netzpython. Die Haltung der Schlangen ist in Berlin illegal. Sie waren laut Verein in zwei Zimmern in übereinandergestapelten Terrarien untergebracht. Ein Anwohner soll die Behörden auf den illegalen Zoo hingewiesen haben.