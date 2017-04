Willkommen Anderswo III: Theater will Barrieren abbauen

Wie sehen geflüchtete und einheimische Kinder beziehungsweise Jugendliche die Lage geflüchteter Menschen im ostsächsischen Bautzen? Eine Theaterpremiere der besonderen Art will Antworten geben. Das ist aber bei weitem noch nicht alles zum Thema.

Mit der Amateur-Inszenierung des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Kooperation mit dem soziokulturellen Zentrum «Steinhaus» beginnt das etwas andere Theaterfestival vom 4. bis 7. Mai an der Spree. Der Untertitel «sich spielend begegnen» bestätige sich in diesem Projekt, sagte Theaterintendant Lutz Hillmann am Montag in Bautzen. «Theater ist ein ideales Medium, sich kennenzulernen, Barrieren abzubauen und sich auch selbst kennenzulernen«. Das Theaterfestival entstand auf Initiative des Bautzener Theaters.