Bautzener Theaterfestival will Barrieren abbauen

Ungezwungene Spielfreude trifft auf jugendliche Fantasie: Beim Festival «Willkommen Anderswo III» sind vom 4. bis 7. Mai Theaterarbeiten einheimischer und geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus Deutschland in Bautzen zu erleben. «Theater ist ein ideales Medium, sich kennenzulernen, Barrieren abzubauen und sich auch selbst kennenzulernen», sagte der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, Lutz Hillmann, am Montag in Bautzen. Neben der Amateurproduktion «Romeo und Julia auf Platte» aus Bautzen ist junges Amateurtheater des Maxim Gorki Theaters Berlin, des Theaters Plauen-Zwickau, des Staatstheaters Nürnberg, der Münchner Kammerspiele, des Theaters Heidelberg, des Düsseldorfer Schauspielhauses und des Deutschen Schauspielhauses Hamburg zu erleben.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

