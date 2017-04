dpa

Geflügelpest rückläufig: Ministerium hebt Stallpflicht auf

Bei der Geflügelpest in Brandenburg deutet sich eine Entspannung an. In den vergangenen zwei Wochen sei kein Fall des H5N8-Virus mehr nachgewiesen worden, teilte das Ministerium für Verbraucherschutz am Montag mit. Die Verwaltung hob die Stallpflicht in Brandenburg vollständig auf. Das Geflügelpestgeschehen soll aber noch bis zum 20. Mai beobachtet werden.

Wegen der Geflügelpest waren weit mehr als 100 000 Enten und Puten in Mastanlagen getötet worden.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 16:10 Uhr

Quelle: dpa

