BR Volleys Trainerfrage: Serniotti vor dem Abschied?

Erst Champions League in Moskau, dann zweites Playoff-Halbfinale gegen Frankfurt: Die Berliner Volleys stehen vor der entscheidenden Saison-Phase. Plötzlich wird über Coach Serniotti diskutiert. Bleibt der Italiener oder geht er? Manager Niroomand sieht keine Gefahr.

«Eine Entscheidung wird es aber erst nach der Saison geben. Dabei bleibt es», sagte Manager Kaweh Niroomand am Montag. Auch der Ausgang des Rückspiels der Top-6-Runde in der Champions League bei Dynamo Moskau wird daran nichts ändern. Serniotti ordnet die aktuelle Spielzeit in der Königsklasse bereits als Erfolgsgeschichte ein. «Wir haben eine fantastische Serie in Europa gespielt», erklärte der Italiener unabhängig davon, ob sein Team am Mittwoch (18.00 Uhr/MESZ) den Einzug ins Final Four in Rom perfekt machen kann. Das Hinspiel hatte Berlin mit 3:2 gewonnen.