dpa

«Musikschulen öffnen Kirchen»: 76 Konzerte in Brandenburg

Die Benefizreihe «Musikschulen öffnen Kirchen» geht in die elfte Saison: 76 Konzerte finden in diesem Jahr in Kirchen im ganzen Land statt. Das sei Rekord, teilte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Montag in Potsdam mit. Angefangen habe die Veranstaltungsreihe vor zehn Jahren mit 14 Konzerten von Musikschülern. Die Besucher spenden für den Erhalt der Kirchen, etwa die Sanierung von Dächern, Türmen oder Orgeln. Im vergangenen Jahr kam nach Ministeriumsangaben ein Erlös von 25 000 Euro zusammen. Das Eröffnungskonzert unter dem Titel «Russische Meisterwerke» findet am 22. April in der Friedenskirche in Potsdam statt. Die Junge Philharmonie Brandenburg spielt Werke etwa von Peter Tschaikowski.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen