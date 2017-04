dpa

Brandenburgs Betriebe: Über 80 Milliarden Euro Umsatzsteuer

Die rund 93 000 Brandenburger Unternehmen haben den Finanzbehörden erstmals mehr als 80 Milliarden Euro an Umsatzsteuer gemeldet. Nach zuletzt vorliegenden Angaben von 2015 konnten im Vergleich zum Vorjahr die Umsätze um 4 Prozent erhöht werden, teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit. Zudem stieg die Zahl der Betriebe um fast 1200. Ein Viertel der Umsätze wurde den Statistikern zufolge in den Bereichen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen erzielt. Das Verarbeitende Gewerbe stieg auf Platz 2. Fast ein Viertel der Unternehmen gehören zum Baugewerbe.

