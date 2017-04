Mitbegründer von «Stern-Combo Meißen» gestorben

Der Mitbegründer der DDR-Rockband «Stern-Combo Meißen», Norbert Jäger, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Wie Bandmanager Detlef Seidel am Montag sagte, starb Jäger am Freitag in Meißen. Er sei schon jahrelang krank gewesen. Über die genaue Todesursache machte Seidel keine Angaben. Laut Webseite der Band zog sich Jäger bereits 2011 aus gesundheitlichen Gründen zurück. 1964 war er eines von acht Gründungsmitgliedern der «Stern-Combo Meißen». Bis 1979 war Jäger fester Bestandteil der Gruppe.

Zuvor berichtete die «Sächsische Zeitung» (Montagsausgabe) über den Todesfall.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

