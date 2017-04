Ein Toter und 80 Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Bei Verkehrsunfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 80 Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in Potsdam am Montag mit. Ein Rollerfahrer verstarb, als er am Samstagabend bei Mühlberg/Elbe (Landkreis Elbe-Elster) die Vorfahrt missachtete und mit einem Auto zusammenstieß. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei von Freitag bis Sonntag 450 Verkehrsunfälle.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

