«Enkeltrick»: Angeklagte kündigt Erklärung an

Eine 27-Jährige, die für eine europaweit agierende Bande von Enkeltrickbetrügern gearbeitet haben soll, will sich vor dem Berliner Landgericht äußern. Die Angeklagte werde zu einem späteren Zeitpunkt eine Erklärung abgeben, kündigten ihre Verteidiger zu Prozessbeginn am Montag an. Die Frau soll als sogenannte Läuferin von Geschädigten Geld und Schmuck im Wert von insgesamt rund 168 000 Euro abgeholt werden. Angeklagt sind drei Fälle in der Zeit von April bis Juli 2016.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 27-Jährige «Mitglied einer reisenden Bande» war. Im Falle eines 76-Jährigen habe die Angeklagte bei drei Besuchen an einem Tag Bargeld, Gold sowie Schmuck im Gesamtwert von 148 000 Euro kassiert. Der Rentner sei zuvor durch einen Komplizen, der sich am Telefon als Neffe ausgab, getäuscht und zur Zahlung für eine angebliche Eigentumswohnung überredet worden.

Bei dem Enkeltrick gaukeln die Betrüger ihren Opfern vor, ein naher Verwandter in Notlage zu sein. Die 27-Jährige habe vorgegeben, sie als Abholerin werde das Geld zu einem Notar bringen. Die Frau wurde im Juli festgenommen, als sie laut Anklage 11 000 Euro von einer 81-Jährigen in Empfang nehmen wollte. Die Bank der Rentnerin habe die Polizei eingeschaltet. Der Prozess wird am 21. April fortgesetzt.

