Annika Schleu verteidigt Meistertitel

Die Staffel-Weltmeisterin Annika Schleu ist erneut Deutsche Meisterin im Modernen Fünfkampf. Die 27 Jahre alte Sportsoldatin vom TSV Spandau 1860 holte am Sonntag in Berlin ihren dritten nationalen Titel nach 2012 und 2016. Schleu siegte mit 1375 Punkten vor der sechs Jahre jüngeren Alexandra Bettinelli (1350) aus Berlin. Olympiasiegerin und Favoritin Lena Schöneborn, die ohnehin von einer Pollenallergie und einer Nasennebenhöhlenentzündung beeinträchtigt war, musste den Wettkampf wegen einer Oberschenkelzerrung schon nach dem Fechten abbrechen. Bei den Männern waren bei den internationalen deutschen Meisterschaften am Vortag die Brüder Marvin Dogue und Patrick Dogue aus Potsdam auf die Plätze eins und zwei gekommen. Dritter wurde der Berliner Alexander Nobis.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. April 2017 21:00 Uhr

Quelle: dpa

