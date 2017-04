Bilderbuch-Frühlingstag findet keine Fortsetzung

Der Bilderbuch-Frühling vom Sonntag mit Sonnenschein und milden Werten um die 19 Grad endet in Berlin und Brandenburg voraussichtlich zu Wochenbeginn. Zwar kann das Quecksilber am Montag in der Niederlausitz auf 22 Grad klettern, teilte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag mit. Allerdings gerät die Region im Verlauf des Montags in den Einfluss eines Tiefausläufers. Dieser zieht von Nordwesten in die Region und kann ein paar Regentropfen und Windböen mit sich bringen. Von Dienstag an sacken die Temperaturen tagsüber auf 11 bis 12 Grad. Dieser Trend könnte sich nach vorsichtigen Prognosen bis Ostern fortsetzen. Abschließende Modelle läge jedoch noch nicht vor, erklärte die Sprecherin.

Letzte Änderung: Sonntag, 9. April 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen