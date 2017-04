Marcel Noebels: Über WM-Viertelfinale «schon sprechen»

Berlin (dpa/bb) – Eishockey-Profi Marcel Noebels von den Eisbären Berlin sieht die Finalrunde als erstes Ziel für die deutsche Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft an. «Bei einer Heim-WM wird der Druck ein bisschen größer, über das Viertelfinale sollten wir schon sprechen», sagte der Stürmer bei der Eisbären-Saisonabschlussfeier am Sonntag.

Schon vor einem Jahr bei der WM in Russland habe die Mannschaft insgesamt überzeugt, bis sie im Viertelfinale gegen den Gastgeber chancenlos war: «Wir haben eine gute Rolle gespielt und als Mannschaft sehr gut funktioniert», sagte Noebels. Neben ihm wurde wie erwartet auch Berlins Verteidiger Frank Hördler von Bundestrainer Marco Sturm in den Kader für die Testspiele am 14. und 15. April in Weißrussland berufen. Die WM findet in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) statt.