Pre-Playoffs: Neukölln und Wedding mit Niederlage zum Start

Die SG Neukölln hat zum Auftakt der Pre-Playoffs in der Wasserball-Bundesliga bei Duisburg 98 am Sonntag mit 10:11 (2:2, 1:4, 3:4, 4:1) verloren. Damit müssen die Berliner die folgenden Heimpartien am 22. und 23. April gegen den B-Gruppen-Dritten gewinnen, wollen sie noch das Viertelfinale erreichen und in der A-Gruppe bleiben. Nach dem 2:2 im Auftaktviertel fiel im zweiten Abschnitt die Vorentscheidung zum 3:6-Pausenstand. Auch drei Treffer von Tim Donner halfen Neukölln nicht mehr.

Am Vortag hatte auch der SC Wedding mit 8:9 (2:2, 2:2, 1:3, 3:2) gegen die White Sharks Hannover verloren. Der B-Gruppen-Zweite hat damit nur noch geringe Aussichten auf den Einzug ins Viertelfinale und den Aufstieg in die A-Gruppe.

