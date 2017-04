dpa

Erneut Tausende Demonstranten bei «Pulse of Europe»

In Berlin sind am Sonntag erneut mehrere tausend Menschen für ein geeintes Europa auf die Straße gegangen. Die Initiatoren von «Pulse of Europe» (Puls Europas) hatten zum neunten Mal zu einer Kundgebung auf dem Gendarmenmarkt aufgerufen. Die Polizei wollte zu den Teilnehmerzahlen keine Angaben machen.

Diesmal stand die Veranstaltung unter dem Motto «Frankreich!». Zu Beginn wurde es für einen Schweigemoment kurz still auf dem Platz zwischen Deutschem und Französischem Dom. Die Anwesenden gedachten der Opfer der Anschläge in Stockholm und St. Petersburg.

Auf der Bühne setzte sich unter anderem die Leibniz-Preisträgerin und Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy für den Zusammenhalt Europas ein. Am Rande der Veranstaltung konnten Besucher ihre eigenen Protestplakate gestalten. Dort entstanden pro-europäische Banner mit Sprüchen wie «Europeans do it better - together» (Europäer machen es besser - zusammen).

Inzwischen beteiligen sich nach Veranstalterangaben 92 Städte in insgesamt zwölf Staaten an der Initiative «Pulse of Europe». Am stärksten vertreten sind deutsche Städte.

