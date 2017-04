dpa

Nach Anti-Terror-Einsatz wieder normaler Betrieb

Nach dem Anti-Terror-Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Borsdorf bei Leipzig läuft der Betrieb dort wieder normal. Er habe mit dem Betreiber telefoniert, die Situation sei ruhig, sagte der Borsdorfer Bürgermeister Ludwig Martin (CDU) am Montag.

In der Nacht zum Samstag waren Spezialkräfte des Landeskriminalamtes in der Container-Unterkunft angerückt. Sie nahmen einen Mann aus Nordafrika fest, der im Verdacht steht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Nähere Details zu dem Verdächtigen gab es vorerst nicht. Von der Leipziger Staatsanwaltschaft waren am Montag zunächst keine weiteren Auskünfte zu erhalten. Nach einem Bericht der «Leipziger Volkszeitung» soll der Mann einen Anschlag in Berlin geplant haben.

In der Flüchtlingsunterkunft leben nach Auskunft des Bürgermeisters rund 100 Menschen. Bisher habe es dort keine größeren Auffälligkeiten gegeben.

Letzte Änderung: Montag, 10. April 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

