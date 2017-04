Medizinische Hochschule mit neuem Campus

Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) hat jetzt zwei Standorte: Am Sonntag wurde mit einem Festakt der neue Campus in der ehemaligen Nicolai-Schule in Brandenburg/Havel eröffnet. 46 Studenten des fünften Semesters werden von Montag an hier ihre Ausbildung fortsetzen. Sie gehören zum ersten Jahrgang, der 2015 das Grundstudium in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) begonnen hatte.

In Brandenburg/Havel stehen in den kommenden sechs Semestern praktische Übungen zu Untersuchungen und Operationstechniken auf dem Lehrplan. Dafür gibt es einen hochmodernen Übungssaal für simulierte Operationen. Die enge Verknüpfung von klinischen und theoretischen Studieninhalten sei durch Praxisnähe für die Studierenden sehr attraktiv, sagte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Gutheil am Sonntag.

Die Medizinische Hochschule Brandenburg wurde von fünf kommunalen und gemeinnützigen Trägern im Oktober 2014 gegründet. Sie soll dem Ärztemangel im Flächenland Brandenburg begegnen. Jedes Jahr werden 48 Studenten der Humanmedizin und ebensoviele Studenten für Psychologie aufgenommen.

